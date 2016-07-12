طيران العراق والتحالف الدولى ينفذان 53 طلعة ضد داعش

نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 53 طلعة جوية متنوعة ضد تنظيم داعش الإرهابى بمناطق متفرقة بالعراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الإثنين، أن طيران القوة الجوية العراقى نفذ 14 طلعة متنوعة للنقل والاستطلاع ، بينهم طلعتين قتاليتين بطائرات "سيخوى"، كما نفذ طيران الجيش 7 طلعات تضمنت ست طلعات نقل وواحدة استطلاع تصويري.

وأشارت إلى أن طيران التحالف الدولى نفذ 32 طلعة قتالية، أسفرت عن مقتل 44 إرهابيا، وتدمير أسلحة متوسطة وثقيلة ومواقع قتالية وآليات وأنفاق ومخازن عتاد وأسلحة للتنظيم.

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