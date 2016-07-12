أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحدى أوائل الدبلومات الفنية: "مش هدخل كلية.. وهتجوز وأقعد فى البيت"

Google+ Print
إحدى أوائل الدبلومات الفنية: "مش هدخل كلية.. وهتجوز وأقعد فى البيت" إحدى أوائل الدبلومات الفنية: "مش هدخل كلية.. وهتجوز وأقعد فى البيت"
أعربت وفاء أشرف توفيق خطاب، إحدى أوائل الدبلومات الفنية، عن استيائها من الاتهامات الموجهه لها ولزميلاتها بالغش فى ذات اللجنة بمدرسة مبارك كول الزراعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مضيفة:" كان نفسى أدخل الكلية بس مش هدخل.. أنا مخطوبة وهتجوز وهقعد فى البيت".

وأضافت "أشرف" فى حوارها مع الإعلامية إيمان عز الدين، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، :" لا يوجد غش نهائياً، وكنا بنذاكر دائما مع بعضنا فى المدرسة ونساعد بعض فى روح جميلة".


>- تعرف على أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365