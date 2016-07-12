إحدى أوائل الدبلومات الفنية: "مش هدخل كلية.. وهتجوز وأقعد فى البيت"

أعربت وفاء أشرف توفيق خطاب، إحدى أوائل الدبلومات الفنية، عن استيائها من الاتهامات الموجهه لها ولزميلاتها بالغش فى ذات اللجنة بمدرسة مبارك كول الزراعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مضيفة:" كان نفسى أدخل الكلية بس مش هدخل.. أنا مخطوبة وهتجوز وهقعد فى البيت".

وأضافت "أشرف" فى حوارها مع الإعلامية إيمان عز الدين، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، :" لا يوجد غش نهائياً، وكنا بنذاكر دائما مع بعضنا فى المدرسة ونساعد بعض فى روح جميلة".

- تعرف على أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية