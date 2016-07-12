عصير طبيعي ذُكِر بالقرآن الكريم يقضي على الكرش ودهون البطن والأرداف في أيام!

الكرش، مما لا شك فيه أن معظم الناس يعانون من الكرش ودهون البطن التي تسبب إحراجا شديدا لهم أمام الناس، بل وإن السمنة تعمل على إرهاق جسم الإنسان بشكل كبير عند ممارسة الرياضة أو ارتداء الملابس وغيرها، وفي هذا الموضوع نجوم مصرية تقدم لكم عصير طبيعي ذُكِر ثلاث مرات في القرآن الكريم ويقضي على الكرش في أيام قليلة.

عصير الرمان، يعمل على حرق دهون الكرش والأرداف وانتفاخات البطن المحرجة، ويعزز قدرة حرق للدهون، ويقضي على الدهون الشحمية، ويعمل على تنشيط عملية الهضم، ويعمل كالسحر في القضاء على الدهون بدون رجيم أو نظام غذائي يعتمد على الحرمان من تناول الطعام أو أداء التمارين الرياضية القاسية والشديدة جداً.

وعصير الرمان له قدرة عالية على تنشيط الايض وحرق الدهون، حيث يحتوي على عناصر غذائية مهمة جدا للجسم ومنها المنجنيز والبوتاسيوم والفسفور والحديد، وتناوله لمدة شهر يقضي على الدهون البطن، وينقي من دهون الشرايين والتي قد تسبب الجلطة، ويقي من أمراض القلب والشرايين، ويخفض درجات الحرارة – بالإضافة للعديد من الفوائد الأخرى لثمرة الرمان وكان أبرزها حرق الدهون.

شبكةعيونالإخبارية

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