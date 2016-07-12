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طريقة التخلص من تسوس الاسنان فى يوم واحد

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طريقة التخلص من تسوس الاسنان فى يوم واحد طريقة التخلص من تسوس الاسنان فى يوم واحد

مشكلة تسوس الاسنان هيا مشكلة كبيره يعانى منها تقريبا معظم الاشخاص وخاصة الاطفال وكبار السن وتسوس الاسنان يأتى لاسباب متعدده اهمها هو عد تنظيف الاسنان باستمرار وبشكل دائم يومى قبل النوم على الاقل يومياً وايضا التدخين وتناول الكثير من كميات الاطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات لذلك السبب دائما ما تكون اسنان الاطفال اكثر عرضه للتسوس.

بعد ان تصاب الاسنان بالتسوس تبدأ حالتها بالتدهو مع الوقت حتى و ان قومتى بالمواظبه على تنظيفهم دوما .

وصفة مذهلة تساعد على تنظيف الفم والتخلص من مشكلة تسوس الأسنان وترسبات الجير والتهابات اللثة في غضون يوم واحد فقط، وتعتمد على مكونات بسيطة ومتوافرة في كل منزل، هي الملح وزيت جوز الهند والقرنفل، بطريقة إعداد واستخدام خاصة تحقق نتائج مرضية.

مكونات الوصفه :

ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيره من مسحوق الكركم

ملعقه صغيره من زيت القرنفل

ونصف ملعقه صغيره من الملح

الطريقة

اخلطى كافة المكونات مع بعضها فى اناء زجاجى ويتم غسل الاسنان به يوميا مرتين بواسطة الفرشاه والمضمضه بماء فاتر ولاحظو الفرق الكبير

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