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«كوبلر» يصل القاهرة لبحث آخر التطورات في ليبيا

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«كوبلر» يصل القاهرة لبحث آخر التطورات في ليبيا «كوبلر» يصل القاهرة لبحث آخر التطورات في ليبيا

مارتن كوبلر

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين، مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا “مارتن كوبلر” قادمًا من تونس في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، يبحث خلالها آخر التطورات في ليبيا واستئناف الحوار السياسي الليبي خلال الفترة القادمة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد ذكرت مصادر أن كوبلر سيلتقي عدد من كبار المسؤولين بمصر وجامعة الدول العربية والشخصيات الليبية لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية، واستئناف الحوار السياسي الليبي لمناقشة الخطوات القادمة بناء على الاتفاق السياسي، ودعم جهود إعادة إنتاج النفط في ليبيا كخطوة هامة لدعم وبناء الاقتصاد الليبي بما يدعم جهود التحول الديمقراطي في ليبيا.

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش الليبي التابع للحكومة المؤقتة الفريق أول خليفة حفتر وصل في وقت سابق من اليوم أيضًا، بطائرة خاصة من طبرق إلى القاهرة في زيارة يبحث خلالها آخر تطورات الوضع في بلاده خاصة مواجهة التنظيمات الإرهابية.

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