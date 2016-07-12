تخلصي من التهاب الإبط بعد الحلاقة

دائماً ما نعاني من التهاب الإبط بعد انتهاء عملية إزالة الشعر، مما قد يسبب لك الألم الذي قد يجعلك تلجئين إلى استخدام الكريمات ذات المواد الكيميائية التي قد تؤدي بدورها إلى اسمرار هذه المنطقة مما يؤثر بالسلب على بشرتك. لذلك، عليك الحرص على استخدام المواد الطبيعية فقط للتخلص من هذه الالتهابات.

إليك "سيدتي" بعض هذه المواد الطبيعية للتخلص من التهابات الإبط بعد الحلاقة:

1.كمادات الماء الدافئ: بللي منشفةً نظيفةً بالماء الساخن وضعيها تحت الإبط واتركيها لخمس إلى عشر دقائق، وكرري ذلك أكثر من مرة؛ فالماء الساخن يساعد على زيادة الدورة الدموية، وتقليل تورم الإبط وتخفيف الألم.

2.فيتامين E: قومي بتدليك منطقة الألم بزيت فيتامين Eلبضع دقائق يوميّاً سيساعد ذلك في تقليل التورم. ففيتامين E غني بمضادات الأكسدة القوية التي تساعد على علاج الألم والاحتفاظ بالرطوبة لحماية الجلد، كما عليك الحرص على تناول أطعمة غنية بفيتامين E لحماية بشرتك من الالتهابات.

3.خل التفاح: قومي بخلط كوب من خل التفاح مع كوب من الماء وانقعي منشفةً من القطن فيها وضعيها على منطقة الألم لخمس دقائق، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ، وكرري ذلك عدة مرات يوميّاً؛ فخل التفاح يساعد على تقليل الألم والالتهاب، كما أنه غني بالخصائص المطهرة والمضادات الحيوية التي تحمي البشرة من الالتهابات.

4.العسل: قومي بخلط ملعقة من العسل مع كوب من الماء الدافئ أو الشاي الأخضر وتناوليه يوميّاً؛ فذلك يساعد على التخلص من كافة التهابات البشرة؛ كما يمكنك وضع العسل الخام تحت الإبط واتركيه عشر دقائق، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ؛ فالعسل الخام يساعد على حماية البشرة من الالتهابات وتخفيف الألم.

5.الليمون: قومي بغمس قطنة نظيفة في عصير الليمون، ثم ضعيها على مكان الألم واتركيها لعشر دقائق، ثم اغسليها بالماء الدافئ. كرري ذلك ثلاث مرات يوميّاً؛ فالليمون غني بفيتامين Cومضادات الالتهابات التي تساعد على تخفيف الألم والالتهابات.