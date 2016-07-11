تقرير في الجول - كشف حساب إيفونا في 365 يوما مع الأهلي‎ ' الهدف = 1.33 مليون '

هل تعلم أن الهدف الواحد لماليك إيفونا مع الأهلي كان يساوي 1.33 مليون جنيه؟ هذا هو أبرز رقم في كشف حساب 365 يوما للمهاجم الجابوني قضاها مع الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء الصيف الماضي.

ووقع ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق على عقود انضمامه لفريق تيانجين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الموسم الجاري للدوري الصيني.

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وكان الأهلي تعاقد مع إيفونا مقابل 2.5 مليون دولار حصل عليها نادي الوداد، أي ما يساوي 20 مليون جنيه مصري بحسب سعر الدولار وقتها، ولعب ماليك إيفونا في الأهلي موسم واحد فقط منذ انضمامه للقلعة الحمراء.

وقضى مهاجم منتخب الجابون في الأهلي 365 يوما بالتمام والكمال حيث أعلن الأهلي عن التعاقد مع إيفونا في يوم 11 يوليو من العام الماضي ليكون اليوم الواحد له في الأهلي يبلغ 54 ألف و794 جنيها.

ولعب إيفونا مع الأهلي 34 مباراة في جميع البطولات، بواقع 24 مباراة في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر الموسم الماضي أمام الجونة، وأربع مباريات في الكونفدرالية الموسم الماضي، و4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة السوبر المصري السابق أمام الزمالك.

وبقسمة المبلغ الذي دفعه الأهلي للتعاقد مع إيفونا وهو 20 مليون جنيه مصري على عدد مباريات التي خاضها إيفونا في جميع البطولات وهي 32 مباراة، يكون سعر المباراة الواحدة للمهاجم الجابوني مع الأهلي 588 ألف جنيه.

وشارك إيفونا في الدوري المصري بواقع 1538 دقيقة ليكون سعر الدقيقة له 13 ألف جنيه.

سجل إيفونا 15 هدفا مع الأهلي بواقع 12 هدفا في الدوري المصري وهدف في كأس مصر الموسم الماضي أمام الجونة، وهدفين في الكونفدرالية الإفريقية، ليكون سعر هدف إيفونا مع الأهلي مليون و333 ألف و333 جنيه.

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