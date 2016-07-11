معوض: هذا هو الفارق بين موقف أبو تريكة ورمضان من الاحتراف

"لا أرى أن هناك تشابه بين موقف محمد أبو تريكة ورمضان صبحي في مسألة الاحتراف"هكذا تحدث سيد معوض الظهير الأيسر السابق للأهلي.

واقترب رمضان صبحي من الانضمام لصفوف ستوك سيتي الإنجليزي بعدما أعلن الأهلي عن سفر اللاعب الشاب لإنجلترا خلال 48 ساعة من أجل الخضوع للكشف الطبي. (طالع التفاصيل)

وبسؤاله عن رأيه في احتراف رمضان صبحي أجاب"أمر رائع ويجب أن ندعمه مثلما فعلنا من قبل مع محمد صلاح ومحمد النني".

وأكمل في تصريحاته للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"موقفه مختلف عن أبو تريكة حينما رفض الأخير عروض الاحتراف حينما جاءت إليه".

وأردف"رمضان مازال صغيرا يبلغ من العمر 19 عاما ومازال أمامه الفرصة كي يقوم بالتجربة وينجح فيها ويثبت نفسه".

وواصل"أما أبو تريكة فكان يبلغ من العمر 30 عاما لذا لم يكن من المنطقي أن يبدأ رحلته الاحترافية خلال ذلك السن".

وتابع"بالطبع الأهلي سيتضرر فنيا بشكل كبير لكن كما قلت يجب عليه أن يعوضه بلاعبين آخرين ونسمح لرمضان بخوض التجربة والنجاح فيها في سن صغير".

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