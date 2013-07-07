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جاب الله: موانئ السويس مؤمنة.. ووصول 6500 طن بوتجاز من السعودية

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جاب الله: موانئ السويس مؤمنة.. ووصول 6500 طن بوتجاز من السعودية جاب الله: موانئ السويس مؤمنة.. ووصول 6500 طن بوتجاز من السعودية

قال اللواء محمد عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ السويس والبحر الأحمر بالكامل مؤمنة من قبل قيادة الجيش الثالث والثانى الميدانى، موضحا أن غرفة عمليات الموانئ لم تتلق أى بلاغات منذ 30 يونيو وحتى اليوم.

وأضاف رئيس الهيئة لـ"اليوم السابع" أن موانئ السويس استقبلت ما يزيد عن 60 ألف طن بضائع، من بينها حديد وزيوت، بالإضافة إلى وصول 6500 طن بوتاجاز سائل قادمة من ضمن الرحلات اليومية لنقل البوتاجاز من السعودية إلى القاهرة عبر موانئ السويس.

وأضاف رئيس الهيئة، أن موانئ نويبع وسفاجا استقبلت 4400 مصرى من العاملين فى الخارج و3100 معتمر.

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مصر 365

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