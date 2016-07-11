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السعودية تتكفل بتوفير المشتقات النفطية لـ82 مستشفى حكومي في اليمن

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السعودية تتكفل بتوفير المشتقات النفطية لـ82 مستشفى حكومي في اليمن السعودية تتكفل بتوفير المشتقات النفطية لـ82 مستشفى حكومي في اليمن

وزير الصحة العامة والسكان اليمني ناصر باعوم

قال وزير الصحة العامة والسكان اليمني ناصر باعوم، إن المملكة العربية تكفلت بتوفير المشتقات النفطية لـ82 مستشفى، للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

وأضاف باعوم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية(حكومي)، تكفّل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في اليمن كجهة منفذة، بتوفير المشتقات النفطية لـ82 مستشفى تابعة للحكومة لمدة ستة أشهر قادمة”.

وأوضح أن “المنحة المقدمة من المركز ستسهم في إنهاء معاناة هذه المستشفيات من انقطاع الكهرباء وستمكنها من العمل على مدار الساعة”.

يأتي هذا بعد أن شهدت معظم المستشفيات اليمنية حالة غير مسبوقة من التوقف عن القيام بمهامها الإنسانية واعتمد الكثير منها خلال الفترة الماضية على المولدات الكهربائية لاستمرار عملها منذ تكرر انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

ووفق مصدر طبي يمني، يبلغ عدد المستشفيات الحكومية الكبرى في اليمن، نحو 200 مستشفى معظمها مهدد بالتوقف عن العمل جراء انقطاع التيار الكهربائي. ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح.

من جهة أخرى مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.

وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، هناك ما يقرب من 2.8 مليون نازح بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الرعاية الصحية. -

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