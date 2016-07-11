دوجلاس كوستا يغيب عن البرازيل في أوليمبياد ريو

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني غياب لاعبه دوجلاس كوستا عن المشاركة مع منتخب البرازيل في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر لها شهر أغسطس المقبل في البرازيل.

وأكد بايرن عبر موقعه الرسمي أن الإصابة التي يعاني منها دوجلاس كوستا في الفخذ الأيسر لم يتعافى منها حتى الآن.

وأبلغ نادي بايرن منتخب البرازيل أن كوستا لن يستطيع المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بسبب هذه الإصابة.

وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيجه:"يؤسفني غياب كوستا عن منتخب البرازيل في هذا الحدث المهم، كنا نريد أن يلعب كوستا مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأوليمبية لكن حالة اللاعب الصحية والبدنية هي الأهم بالنسبة لنا".

وكان كوستا تعرض لإصابة قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة وفاز بها منتخب تشيلي، ليتم استبعاده من قائمة منتخب البرازيل الذي شارك في هذه البطولة.

ومن المنتظر أن يشارك نجم برشلونة نيمار دا سيلفا مع منتخب البرازيل في دورة الألعاب الأوليمبية من ضمن الثلاثي الأكبر من 23 عاما، بجانب حارس مرمى فريق بالميراس البرازيلي فرناندو براس، ولم يتم حسم اختيار اللاعب الثالث حتى الآن.