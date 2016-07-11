قائمة الزمالك في كأس مصر.. استبعاد «كهربا» وعودة شيكابالا أمام الشرطة

أعلن محمد حلمي المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة اتحاد الشرطة يوم الثلاثاء في دور الـ16 لكأس مصر على ملعب بتروسبورت.

واستبعد حلمي محمود عبد المنعم “كهربا” جناح الفريق بعد الأزمة التي جرت عقب استبداله أمام الأهلي في ختام الدوري المصري، كما عاد محمود عبد الرازق “شيكابالا” للقائمة ليدعم وسط الزمالك مع استمرار غياب حازم إمام ومحمود جنش للإصابة.

القائمة كاملة وتضم 18 لاعبًا:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – عمر صلاح

خط الدفاع: محمد كوفي – علي جبر – أحمد دويدار – محمد عادل جمعة – حمادة طلبة – رمزي خالد.

خط الوسط: معروف يوسف – طارق حامد – إبراهيم عبد الخالق – أحمد توفيق – مصطفى فتحي – محمد إبراهيم – أيمن حفني – شيكابالا

خط الهجوم: باسم مرسي – إيمانويل مايوكا