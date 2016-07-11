«ليفني» ترفض التعليق حول لقائها متحدث «حزب النور» السابق «نادر بكار»

رفضت عضوة الكنيست الإسرائيلي، وزيرة الخارجية سابقًا، تسيبي ليفني، اليوم الإثنين، التعليق على أنباء تحدثت عن لقائها بالقيادي في حزب “النور” السلفي المصري “نادر بكار”، في وقت أكدت مصادر مقربة منها حدوث اللقاء.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة(الرسمية)، اليوم الإثنين، “امتنعت النائبة في الكنيست تسيبي ليفني عن التعقيب على ما نشر حول لقائها المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار في جامعة هارفرد الأمريكية قبل 3 أشهر”.

فيما قالت مصادر مقربة من ليفني للإذاعة نفسها، إن “اللقاء حدث فعلا”، مضيفة أن “نشر هذا الخبر من قبل جهات تعارض التطبيع مع إسرائيل، غداة زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري للبلاد هدفها الكشف عن اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين وجهات سلفية مصرية”.

وفي وقت سابق، نقل موقع “اليوم السابع”، عن قيادي سلفي قوله، إنَّ “ليفني وبكار اجتمعًا سرًا داخل الجامعة (هارفرد) بناء على طلب الأخير بعد أن ألقت ليفني محاضرة هناك”، في لقاء هو الأول من نوعه (حال حدوثه) بين شخصية سلفية وأخرى إسرائيلية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحزب السلفي ولا من بكار حول ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.

الأناضول