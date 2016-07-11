مراد مكرم: تطوير برنامج “الأكيل” ونجاح دوري في “فوق مستوى الشبهات” فاق التوقعات

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي، مراد مكرم، مقدم برنامج ” الأكيل” على، شاشة CBC سفرة، إن ردود الأفعال الإيجابية التي أشادت بدوره في شخصية “أحمد” التي جسدها في مسلسل “فوق مستوى الشبهات”، فاقت توقعاته، متوجهًا بالشكر للمخرج هاني خليفة الذي أعطاءه هذا الدور بهذا الحجم، كما توجه بالشكر لشركة العدل الجروب.

وأضاف مراد، في تصريحات خاصة لـONA، أن أصعب المشاهد التي واجهته خلال المسلسل تتمثل في 4 مشاهد، وهم عندما سمعت الـCD الخاص بدينا، والتي تجسدها الفنانة نجلاء بدر، والمشهد الثاني الوقوف أمام سرير في شقة صديقي عمر وتخيلت خيانتهم لي، أما المشهد الثالث عندما أمسكت بالمسدس لمحاولة قتل دينا، لكن والدتي والتي تجسدها الفنانة لطيفة فهمي منعتني، وبالنسبة للمشهد الرابع فضح دينا أمام أهلها ووالدتي وعمر.

وعن اللزمة الثنائية بينه وبين الفنانة لطيفة فهمي، والتي جسدت دور والدته، أكد قائلًا : ” كنت محظوظ بالتمثيل معها..وكان في كيمياء بيننا”، كما أن اختيار المخرج لنا يعود لأن خلفياتي مدارس فرنسية، كما أنها تعمل مديرة أحد أفرع المركز الثقافي الفرنسي، فكان هناك تشابه بيننا كبير خاصة عندما كنا نتحدث باللغة الفرنسية في بعض المشاهد بالمسلسل.

وعن برنامجه ” الأكيل” والذي يبث على شاشة CBC سفرة، أوضح أن البرنامج مستمر ويبحث تطويره مع إدارة القناة.