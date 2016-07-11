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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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وزير الخارجية الإماراتى: ملتزمون بدعم حكومة هادى فى اليمن

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وزير الخارجية الإماراتى: ملتزمون بدعم حكومة هادى فى اليمن وزير الخارجية الإماراتى: ملتزمون بدعم حكومة هادى فى اليمن
قال وزير الخارجية الإماراتى، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن بلاده ملتزمة بمواصلة دعم اليمنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد ربه منصور هادى.

وأضاف عبد الله بن زايد بعد محادثات مع نظيره القبرصى اليوم الاثنين أن الإمارات ملتزمة أيضا وبشدة بتعقب تنظيم القاعدة فى اليمن حيث تجذر التنظيم بسبب غياب السيطرة الحكومية.

ولم يتناول بن زايد مسألة ما إذا كانت الإمارات تهدف إما إلى رفع مستوى وجود قواتها فى اليمن أو خفضه فى إطار التحالف الذى تقوده لقتال المتمردين الحوثيين والقوات المتحالفة معهم الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح.

وتراجع مسئول إماراتى كبير الشهر الماضى عن تصريحات أدلى بها فى وقت سابق تفيد بأن الحرب فى اليمن انتهت بالنسبة للقوات الإماراتية.

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مصر 365

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