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تعرف على أهم العلامات التحذيرية للنوبة القلبية قبل حدوثها

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تعرف على أهم العلامات التحذيرية للنوبة القلبية قبل حدوثها تعرف على أهم العلامات التحذيرية للنوبة القلبية قبل حدوثها
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض العلامات التحذيرية التى تتنبأ بحدوث نوبة قلبيه بحوالى شهر قبل حدوثها، وتتضمن الآتى:

1.إذا كنت تواجه ضيق، ضغط، حرقة كبيرة فى منطقة الصدر، قد يكون ذلك الوقت المناسب لاستشارة الطبيب.

2. الشعور بنوبات مفاجئة من التعب الشديد، بدون أى سبب واضح، يمكن أيضا يكون علامة على حدوث نوبة قلبية، يمكن أن تلاحظ ذلك قبل شهر من حدوثها.

3.إذا كنت تعانى لفترة طويلة من نزلات البرد، قد يكون أيضا علامة تحذير على الإصابة بنوبة قلبية، وقد لا يتلقى القلب ما يكفى من الأكسجين، فيتأثر الجهاز المناعى.

4. إذا لاحظت تورما فى أجزاء الجسم مثل القدمين واليدين، قد يعنى ذلك أن القلب يضخ الدم بمعدل غير طبيعى، مما يؤدى لتورم الأطراف.

5.عندما يكون القلب ضعيفا، لا يتوفر ما يكفى من الدم إلى الرئتين للعمل بشكل جيد، مما يؤدى الأمر إلى ضيق فى التنفس.

6.إذا كنت تشعر بالدوار فى كثير من الأحيان دون سبب، وتعانى من صداع مستمر، فإنه يكون دليلا على يعنى ضعف القلب، وعدم وصول ما يكفى من الدم إلى الدماغ، فهذه تعد علامة تحذيرية أخيرة على حدوث النوبة القلبية.


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