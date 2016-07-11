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تصاميم نسائية في أسبوع الموضة الرجالية

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الإثنين 11-07-2016 06:51

تضمّنت عروض الأزياء الرجالية لربيع وصيف 2017، بعض التصاميم النسائية الساحرة، نستعرضها معكِ في السطور التالية:

قدمت دار "جيفينشي Givenchy" مجموعة مكونة من 13 تصميماً من الأزياء الراقية، والكوتور لموسم شتاء 2017، وكان من بينها بعض الفساتين الأنيقة، والبدلات الجذابة التي زُيِّنت بالتطريزات البسيطة والمرايات المثبتة عليها بطريقة أنيقة، وتلونت معظم التصاميم في هذه المجموعة بألوان كلاسيكية، مثل الأبيض والأسود مع الأخضر الزيتي، لتبرز تصاميمها بطريقة فريدة.

أما في عرض "بالمان Balmain" فقد شاهدنا تصاميم عصرية من الدينم تتميز بالأناقة الصيفية، وفساتين ملونة بألوان الطيف مع تطريزات براقة، وقد حضرت الألوان الصيفية في عرض "غوتشي Gucci" كذلك، مع تنوعها بين الفساتين العصرية والأزياء الكلاسيكية الأنيقة.

وقدمت "برادا Prada"، و"موسكينو Moschino" تصاميم صيفية للموسم المقبل بطبعات وألوان لافتة كذلك.
جمعنا لكِ في الصور أعلاه ما تم عرضه من الفساتين الأنيقة ضمن العروض الرجالية لربيع وصيف 2017.

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سيدتي