للنساء فوق الخمسين، استوحين أناقتكن من جوليان مور!

كثيرات من النساء يهملن أناقتهن بعد أن يتجاوزن سن الأربعين أو الخمسين، وهؤلاء لا يدركن أن على النساء المحافظة على رقيهن وإطلالاتهن المميزة في مختلف الأعمار، إذ أن أناقة المرأة تكشف الكثير عن شخصيتها أيضاً. وعلى هذا المبدأ تسير النجمة الجميلة "جوليان مور" Julianne Moore التي بلغت سن الـ 55 ومازالت تعتبر من أكثر نجمات هوليوود أناقة.

جمعنا اليوم بعض أبرز إطلالاتها على السجادة الحمراء وفي المناسبات المختلفة، بحيث تستطيع النساء اللواتي تجاوزن الخمسين أن يستوحين منها أجمل الإطلالات، ولاسيما أن إطلالاتها بالمجمل بدت راقية، ورزينة وتناسب سنها ومكانتها الاجتماعية.

وقد تنوعت هذه الخيارات بين فساتين الكوكتيل التي وصل طولها حد الركبة، بأكمام طويلة أو أكمام متوسطة الطول، وبين فساتين السهرات الماكسي، أما خياراتها فكانت طبعاً من دور أزياء مرموقة ومعروفة مثل: "سانت لوران" Saint Laurent، "شانيل" Chanel، "جيفنشي" Givenchy، "لانفان" Lanvin، "بالنسياغا" Balenciaga وغيرها.

وطبعاً، كما لاحظنا، فإن "جوليان مور" Julianne Moore تفضل الأسلوب الناعم في خياراتها مع بعض اللمسات العصرية التي لا تستغني عنها لتضمن إطلالات راقية ومواكبة للموضة في آن واحد.

وفي حال كنت من السيدات اللواتي تجاوزن الخمسين وتبحثين عن إطلالات راقية، أنصحك أن تستوحي من نجمتنا لليوم "جوليان مور" Julianne Moore.