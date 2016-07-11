المصمّمة نيرمين قليلات: أبتكر دائماً موضة خاصّة بي

تملك موهبة إبداعية ساعدتها في الجمع ما بين تصميم الملابس والمجوهرات ومؤخراً ربطات العنق للسيدة العصرية. نيرمن قليلات، مصممة لبنانية شابة، لا تتّبع موضة معيّنة، بل تحاول دائماً ابتكار موضة جديدة خاصّة بها...

* من هو مصممكِ المفضل؟

- المصمم المبدع "كارل لاغرفيلد" Karl Lagerfeld

* ما هي القطعة التي لا تتخلين عنها أبداً في خزانتكِ؟

- الفستان الأسود القصير

* ما هو عطركِ المفضل؟

- أمزج بين عطرين اثنين هما: Montale Roses Musk و Quelques Fleurs

* ما هي قاعدتكِ الأولى في تنسيق إطلالاتك؟

- بصراحة انا لا أٌقّلد أحداً على الاطلاق، بل أتبع خطاً معيّناً في إطلالاتي أو في تصاميمي، ولذلك لدي دائماً افكار جديدة ومجنونة ومميزة ومختلفة عن باقي المصممين. عندما أصمّم مجموعاتي إن كان للملابس أو المجوهرات أو حتى ربطات العنق... أسعى دائماً إلى ابتكار موضة خاصة بي.

* ماذا تقولين عن مجموعتكِ الأخيرة من المجوهرات؟ وما اسمها؟

- مجموعتي الأخيرة من المجوهرات تحمل إسم "باك مان" Pac-Man وقد ركزت فيها على حقبة الثمانينات. وهي مجموعة تتميّز بغرابتها وفرادتها خاصة وأنها تحاكي طفولة كل سيدة منا، بالإضافة الى أن الناس يتوجّهون اليوم نحو التصاميم الغريبة وليس الكلاسيكية.

* ماذا عن المجموعة الأخيرة من الملابس؟

- أعتمد المبدأ نفسه بتصميم المجوهرات والملابس ومؤخراً تصميم "الكرافات" أو ربطات العنق وهو مبدأ الغرابة والابتعاد قدر الممكن عن الكلاسيكية ... وعلى العكس ألجأ إلى خلق أفكار جديدة من التطريز على أقمشة سادة تحاكي المرأة العصرية.

* من هو مصممكِ المفضل؟

- المصمم المبدع "كارل لاغرفيلد" Karl Lagerfeld

* ما هي القطعة التي لا تتخلين عنها أبداً في خزانتكِ؟

- الفستان الأسود القصير

* ما هو عطركِ المفضل؟

- أمزج بين عطرين اثنين هما: Montale Roses Musk و Quelques Fleurs

* ما هي قاعدتكِ الأولى في تنسيق إطلالاتك؟

- بصراحة انا لا أٌقّلد أحداً على الاطلاق، بل أتبع خطاً معيّناً في إطلالاتي أو في تصاميمي، ولذلك لدي دائماً افكار جديدة ومجنونة ومميزة ومختلفة عن باقي المصممين. عندما أصمّم مجموعاتي إن كان للملابس أو المجوهرات أو حتى ربطات العنق... أسعى دائماً إلى ابتكار موضة خاصة بي.

* ماذا تقولين عن مجموعتكِ الأخيرة من المجوهرات؟ وما اسمها؟

- مجموعتي الأخيرة من المجوهرات تحمل إسم "باك مان" Pac-Man وقد ركزت فيها على حقبة الثمانينات. وهي مجموعة تتميّز بغرابتها وفرادتها خاصة وأنها تحاكي طفولة كل سيدة منا، بالإضافة الى أن الناس يتوجّهون اليوم نحو التصاميم الغريبة وليس الكلاسيكية.

* ماذا عن المجموعة الأخيرة من الملابس؟

- أعتمد المبدأ نفسه بتصميم المجوهرات والملابس ومؤخراً تصميم "الكرافات" أو ربطات العنق وهو مبدأ الغرابة والابتعاد قدر الممكن عن الكلاسيكية ... وعلى العكس ألجأ إلى خلق أفكار جديدة من التطريز على أقمشة سادة تحاكي المرأة العصرية.

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