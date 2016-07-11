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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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ننشر صورة النقيب محمد الصادق المصاب فى تفجير سيارة شرطة بشمال سيناء

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ننشر صورة النقيب محمد الصادق المصاب فى تفجير سيارة شرطة بشمال سيناء ننشر صورة النقيب محمد الصادق المصاب فى تفجير سيارة شرطة بشمال سيناء
خيمت حالة من الحزن الشديد على ضباط مديرية أمن الشرقية، بعد علمهم بإصابة النقيب محمد الصادق، 30 سنة، الضابط بإدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن شمال سيناء اليوم، فى انفجار استهداف سيارة شرطة.

يذكر أن "الصادق" عمل بإدارة البحث الجنائى بالشرقية، لعدة سنوات شغل خلالها معاون لمباحث قسم أول الزقازيق، ثم رئيسًا لمباحث قسم ثان الزقازيق، ونظرًا لجديته وكفاءته فى العمل تم ترشيحه من قبل وزارة الداخلية للمشاركة فى بعثة بالخارج بدولة روسيا.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء، قد أفادت فى بيان أمنى، باستشهاد الملازم أول شرطة محمود صديق أحمد 30 عامًا، والرقيب مجدى شعبان عبد العزيز 45 عامًا من الغربية، فى انفجار استهدف سيارة تشويش على الطريق الدائرى جنوب مدينة العريش.

كما أسفر الانفجار عن إصابة النقيب محمد الصادق إبراهيم 30 عامًا ببتر فى الأصابع، والمجند طارق حسين يوسف 21 عامًا والنقيب عزت أحمد الشافعى 31 عامًا، بشظايا متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكرى بالعريش.

وفى السياق نفسه، كشفت مصادر أمنية بشمال سيناء، عن أن عناصر بيت المقدس وراء استهداف سيارة التشويش التابعة لمديرية أمن شمال سيناء، فيما انتشرت قوات الأمن بالمنطقة بحثًا عن أية عبوات ناسفة أخرى.

النقيب-محمد-الصادق-إبراهيم-(1)

النقيب-محمد-الصادق-إبراهيم-(2)


>ننشر أسماء شهداء ومصابى تفجير سيارة تشويش بالعريش
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