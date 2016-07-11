رئيس الوزراء يبحث مع “ميرسك” مشروعات رفع كفاءة منطقة قناة السويس

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بالسيد كيم فيجفير الرئيس التنفيذي لشركة “إيه بي إم تيرمينلز”، وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة “إيه بي مولر ميرسك” العالمية، العاملة في مجال الشحن واللوجستيات وإدارة الموانئ والطاقة، وذلك بحضور وفد المجموعة المرافق له، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

ورحب إسماعيل، بنشاط المجموعة في مصر بمجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها منطقة قناة السويس، منوهًا إلى أنه يتم تنفيذ ستة أنفاق أسفل القناة، بجانب تطوير الموانئ بهذه المنطقة، مع إقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن هذه الجهود تتكامل جميعها لجذب المزيد من فرص العمل المشترك، وبما يساعد على زيادة حجم أعمال المجموعة في مصر خلال الفترة القادمة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن ممثل مجموعة “إيه بي مولر ميرسك”، عرض خلال اللقاء تقريرًا حول أعمالها في مصر، والخطة الاستثمارية المقترحة لزيادة استثماراتها بها، خلال الفترة المقبلة في المجالات المختلفة، كما تم عرض أوجه التعاون مع هيئة قناة السويس، والتي ساهمت في زيادة حجم أعمال المجموعة في مصر خلال العام الجاري، واستعراض القاويش، حجم التجارة العالمية في الوقت الراهن، ونصيب قناة السويس منها.

وأشاد كيم فيجفير، ممثل المجموعة بالجهود التي تقوم بها مصر، في مجال التوسعات والتطوير بالموانئ والخدمات المتصلة بها، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له أثرًا ملموساً على زيادة فرص جذب المزيد من حركة النقل البحري العالمي لمصر، والسماح باستيعاب واستقبال وتقديم الخدمات لأكبر السفن التجارية في العالم، كما أكد على استعداد المجموعة للمزيد من التعاون في مجال النقل واللوجستيات وإدارة الموانئ والأرصفة الخاصة بتداول الحاويات، وكذا إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بمنطقة قناة السويس، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل.

وأضاف القاويش، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رحب في ختام اللقاء بخطط المجموعة لضخ المزيد من الاستثمارات بمصر، خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول، بالتعاون بين وزارة البترول المصرية وشركة “ميرسك” العالمية، وعدد من الشركات العالمية الآخرى، منوهًا إلى أن مصر تسعى لبذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة لزيادة مصادر الطاقة، لتلبية الاحتياجات المختلفة.

ويذكر أن مجموعة “إيه بي موللر ميرسك” تعمل في مجال الشحن واللوجستيات وإدارة الموانئ والطاقة، ويبلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 2.1 مليار دولار، كما يقدر حجم العمالة بمصر بنحو 7800 من العمالة المباشرة و5000 من العمالة غير المباشرة.

كما تعمل المجموعة في أكثر من 63 دولة، وتدير أكثر من 71 ميناء شحن ولوجستيات على مستوى العالم، ولها العديد من الشركات التابعة في مصر، والتي تعمل تحت مظلة شركة “إيه بي إم تيرمينالز” من بينها : شركة قناة السويس للحاويات بشرق التفريعة، وشركة “دامكو” بمطار القاهرة الدولي، ومدينتي الإسكندرية وبورسعيد، وشركة “ميرسك” لحفر آبار البترول، وشركة “ميرسك” للخطوط الملاحية.