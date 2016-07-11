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تشييع جنازة شهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه بالقليوبية

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تشييع جنازة شهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه بالقليوبية تشييع جنازة شهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه بالقليوبية

جانب-من-الجنازة-العسكرية

شيع أهالي قرية كفر شبين بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، في جنازة عسكرية وشعبية، شهيد الواجب العقيد أحمد كمال محمود بسلاح المدفعية، والذي استشهد إثر انفجارعبوة ناسفة بوسط سيناء.

تقدم المحافظ اللواء رضا فرحات، الجنازة، يرافقه عدد من قيادات القوات المسلحة والمحافظة وزملاء الشهيد. وردد المشيعون الهتافات المناهضة للإرهاب مطالبين بالقصاص، حيث تم دفن الشهيد بمقابر الأسرة.

وقال المحافظ خلال تقديم التعازي لأسرة الشهيد إن البطولات التي سطرها جنودنا من رجال الجيش والشرطة الأبرار على أرض سيناء لمحاربة الإرهاب الأعمى سوف يسجلها التاريخ، مؤكدا إصرار الدولة على اجتثاث جذور الإرهاب الأسود والقصاص لكل الشهداء. كما قرر إطلاق اسم الشهيد على إحدى المدارس بالقرية.

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