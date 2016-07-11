5 حيل ذكية لتناول المكرونة والبطاطس بدون زيادة الوزن

رغم ظهور دراسة مؤخرا تنادى بمساهمة المكرونة والبطاطس فى خفض الوزن وليس زيادته إلا أن الأنظمة الغذائية المختلفة لا تعترف بهذه الدراسة.

ولأن المكرونة بكل أشكالها والبطاطس من الوجبات المفضلة لدى غالبية من يتبعوا الأنظمة الغذائية لإنقاص أوزانهم يقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" 5 حيل لتناول المكرونة والبطاطس داخل أنظمة الرجيم دون زيادة فى الوزن، وفقا لدراسة تمت فى معهد "نيورومد" الإيطالى والتى أجريت على 23 ألف فرد، وهى..



>تناول المكرونة بحبوب القمح الكاملة..

اختيار الكربوهيدرات النباتية بجانب المكرونة أو البطاطس..

عدم الإسراف فى الكميات التى تتناولها من البطاطس والمكرونة..

عدم الوصول للنضج الكامل للمكرونة..

استخدام بدائل للمكرونة..

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على عكس الشائع.. دراسة: المكرونة تسبب خفض الوزن وليس زيادته