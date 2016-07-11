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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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5 حيل ذكية لتناول المكرونة والبطاطس بدون زيادة الوزن

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5 حيل ذكية لتناول المكرونة والبطاطس بدون زيادة الوزن 5 حيل ذكية لتناول المكرونة والبطاطس بدون زيادة الوزن
رغم ظهور دراسة مؤخرا تنادى بمساهمة المكرونة والبطاطس فى خفض الوزن وليس زيادته إلا أن الأنظمة الغذائية المختلفة لا تعترف بهذه الدراسة.

ولأن المكرونة بكل أشكالها والبطاطس من الوجبات المفضلة لدى غالبية من يتبعوا الأنظمة الغذائية لإنقاص أوزانهم يقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" 5 حيل لتناول المكرونة والبطاطس داخل أنظمة الرجيم دون زيادة فى الوزن، وفقا لدراسة تمت فى معهد "نيورومد" الإيطالى والتى أجريت على 23 ألف فرد، وهى..


>تناول المكرونة بحبوب القمح الكاملة..


>تتوفر فى الأسواق حاليا أكياس مكرونة بحبوب قمح كاملة وهى قليلة السعرات الحرارية عكس المكرونة البيضاء المعروفة بسعراتها الكثيرة.

اختيار الكربوهيدرات النباتية بجانب المكرونة أو البطاطس..


>مثل الفاصوليا، العدس، الحمص، الكينوا، الشوفان، الأرز البنى، الموز، الجزر، جميعهم يحتوا على الألياف التى تساعد فى تمثيل غذائى مثالى ويساعد فى إنقاص الوزن.

عدم الإسراف فى الكميات التى تتناولها من البطاطس والمكرونة..


>الكربوهيدرات النشوية مثل المكرونة والبطاطس والأرز من الموانع الجادة فى أنظمة الرجيم ولكن فى نفس الوقت الحرمان منها نهائيا أمر لا يستطيع عليه الكثيرون، لذلك تناول كميات بسيطة منها يكون هو الحل الامثل لعدم شعورك بالحرمان بالإضافة إلى عدم زيادة الوزن.

عدم الوصول للنضج الكامل للمكرونة..


>وتعمل هذه الخطوة على إبطاء معدل الهضم وهو ما يؤدى إلى استهلاك مخزون الجسم من وهرمون الأنسولين ويقلل من الوزن.

استخدام بدائل للمكرونة..


>الكينوا أحد البدائل الصحية للمكرونة لمن يحاول التغلب على رغبة تناول المكرونة والأرز كثيرا.

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