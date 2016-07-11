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«تيريزا ماي».. «المرأة الحديدية» تستعد لقيادة بريطانيا

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تيريزا ماي - أرشيفية

تيريزا ماي – أرشيفية

قال رئيس البريطانية “ديفيد كاميرون” اليوم الاثنين إن وزيرة الداخلية السابقة “تيريزا ماي” ستتولى رئاسة الحكومة بدءًا من الأربعاء المقبل.

وكان كاميرون قرر التخلي عن المسؤولية الحكومية بعد نتائج الاستفتاء الذي أفضى إلى خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كاميرون للصحفيين أمام مقره في لندن “بعد ذلك أتوقع أن أذهب إلى قصر بكنجهام وأقدم استقالتي. سيكون لدينا رئيس جديد للوزراء بحلول مساء الأربعاء”.

وأصبحت ماي ، هي المرشحة الوحيدة لخلافه رئيس الوزراء المستقيل ديفيد كاميرون، بعد انسحاب منافستها وزيرة الدولة للطاقة “أندريا ليدسوم” من السباق لرئاسة حزب المحافظين.

من هي تيريزا ماي؟

تيريزا ماي

تيريزا ماي

ولدت “تيريزا ماي” في الأول من أكتوبر عام 1956 بإنجلترا، وبعد دراستها الجغرافيا في أوكسفورد وعملها في مصرف انجلترا دخلت العمل السياسي عام 1986 وانتخبت مستشارة لقطاع “ميرتون” في لندن.

وخلال العامين 2002 و2003 أصبحت المرأة الأولى التي تتسلم الأمانة العامة لحزب المحافظين.

وبين 1999 و2010 تسلمت مراكز عدة في حكومة الظل للمحافظين. وفي عام 2005 قدمت الدعم لديفيد كاميرون في حملته لترؤس حزب المحافظين.

وبحسب “فرانس برس” فقد لمع نجمها في السياسة البريطانية لأول مرة في عام 2013 حينما نجحت في ما فشل فيه كثير من الوزراء قبلها، وذلك في قضية ترحيل الإسلامي المتشدد أبو قتادة الفلسطيني، وإبعاده إلى الأردن.

وعندما أصبح كاميرون رئيسًا للحكومة عام 2010 كافأها بتسليمها وزارة الداخلية التي بقيت فيها عند إعادة انتخابها عام 2015.

«ماي» مارجريت تاتشر الجديدة

مارجريت تاتشر

مارجريت تاتشر

وتعد ماي ثاني امرأه تتولى رئاسة الوزراء بعد مارغريت تاتشر والتي كانت تتبع سياسية اقتصادية ليبرالية وصراعها ضد نقابات العمال حيث قامت تاتشر بخصخصة كبرى الشركات البريطانية.

كما أطلق عليها نتيجة مواقفها الحازمة لقب “مارغريت تاتشر الجديدة”، في إشارة إلى رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة التي كانت توصف بـ”المرأة الحديدية”.

واتجهت العديد من الصحف إلى عقد المقارنات بين ماي وتاتشر حيث أشارت صحيفة “ديلي تلجراف إلى اعتبارها أقوى سيدات الساحة السياسية في البلاد إلى أنها “بلغت القمة بفضل تصميم شرس”.

وتعتبر تيريزا ماي، النحيفة، الطويلة القامة، ذات الشعر الرمادي القصير، أقرب إلى التيار اليميني المحافظ داخل الحزب، رغم طرحها بعض المواضيع الاجتماعية لجذب المؤيدين.

تلقى تيريزا ماي الإشادات، بفضل اندفاعها في العمل أكثر من الكاريزما، ما قد يضر بها أحيانا بالمقارنة مع “بوريس جونسون” الذي قاد حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي يحسن إدارة ظهوره التلفزيوني ولقاءاته العامة.

«ماي» والاتحاد الأوروبي

تيريزا ماي

تيريزا ماي

دعمت “ماي” حملة البقاء في التكتل الأوروبي، لكنها قالت إن نتائج الاستفتاء يجب أن تحترم إذا كانت النتيجة لدعاة الخروج، ولن تكون هناك محاولات للبقاء في الاتحاد أو الانضمام إليه من البوابة الخلفية.

وبحسب الإذاعة البريطانية “بي بي سي” فقد تعهدت أنه لن تكون هناك انتخابات عامة قبل عام 2020، أو اللجوء إلى موازنة طارئة لتغطية نفقات وخسائر قد تترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد.

كما تطالب بضرورة أن تتمكن الشركات البريطانية من الوصول إلى السوق الموحدة وفقا لمبدأ حرية حركة الأشخاص والبضائع، لكن مع القدرة على ضبط الحدود وتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا

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