«رامي جمال» يطرح ألبوم «مالناش إلا بعض» قريبًا

كتبت – إنجي لطفي

تستعد شركة نجوم ريكوردز للإنتاج الفني والتوزيع، خلال الأيام المقبلة؛ طرح ألبوم «مالناش إلا بعض» للمطرب رامي جمال بعد غياب ثلاث سنوات.

الألبوم يضم 15 أغنية منها “عرفتوا ليه” ، “إزاي هنرجع” ،” أوعدينى”، “علامة استفهام”.. ويتعاون فيه رامي جمال مع نخبة من الشعراء والملحني والموزعين منهم: «أمير طعيمة ومحمد رفاعي و محمد عاطف و مدين وياسر نور وأحمد إبراهيم وتميم وغيرهم من المبدعين».

ومن جانبه، قال كريم الحميدي، مدير شركة نجوم ريكوردز للإنتاج والتوزيع، إنَّ الشركة ترعي كافة المواهب الشابة الناجحة، مؤكدًا أنَّ الفنان رامي جمال من أنجح المواهب التي استطاعت اثبات نفسها على الساحة الفنية في وقت قصير.

وأضاف الحميدي في بيانٍ له، الاثنين، أنَّ موهبة الفنان رامي جمال وطموحه هما السبب الرئيسي لنجاحه، مشيرًا إلى أنَّ شركة نجوم ريكوردز تهتم بشكلٍ مستمر بالمواهب الناجحة.

ويعتبر ألبوم «مالناش إلا بعض» هو التعاون الثاني بين الفنان رامي جمال وشركة نجوم ريكوردز للإنتاج الفني والتوزيع.

وكان آخر ألبومات الفنان رامي جمال هو ”فترة مش سهلة” الذي أنتجته شركة نجوم ريكوردز أيضا، وتم طرحه بالأسواق في صيف 2013، وحقق نجاحًا باهرًا.