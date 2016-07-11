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صراع الصفقات – وكيل أعماله: بوجبا قد لا يغادر يوفنتوس في النهاية

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صراع الصفقات – وكيل أعماله: بوجبا قد لا يغادر يوفنتوس في النهاية صراع الصفقات – وكيل أعماله: بوجبا قد لا يغادر يوفنتوس في النهاية

رغم كل التقارير من مختلف الصحف العالمية حول هوية الفريق الجديد لبول بوجبا أكد وكيل أعماله مينو رايولا أن اللاعب الفرنسي قد يبقى في صفوف يوفنتوس في نهاية المطاف.

وكانت "سكاي سبورتس" الإنجليزية قد أكدت في آخر تقاريرها بأن ريال مدريد قد انسحب من سباق ضم اللاعب الفرنسي بسبب قيمة انتقاله الكبيرة التي قد تبلغ 100 مليون يورو ليترك مانشستر يونايتد في ماراثون ضمه وحيدا.

ولكن تحدث مينو رايولا لصحيفة "التايمز" الإنجليزية قائلا:"هناك العديد من الأحاديث حول مستقبل بول، لكنه قد لا يغادر يوفنتوس في نهاية المطاف".

وواصل"هو لا يستعجل الرحيل عن يوفنتوس والنادي لا يرغب في رحيله أيضا بل يرغب في تجديد تعاقده".

ويمتد تعاقد بوجبا مع بطل الدوري الإيطالي في آخر أربعة مواسم حتى صيف عام 2019.

وأتم"بول سعيد جدا في يوفنتوس ولكن كما قلت هناك العديد من الأندية المهتمة بخدماته".

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