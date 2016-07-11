"الخارجية" تتابع أوضاع المصريين الموقوفين فى مركز ترحيلات الشميسى بجدة

صرح القنصل العام بالإنابة فى جدة أشرف الديب، بأن السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية العامة فى جدة تتابع على مدار الساعة عملية تسفير المواطنين من مخالفى نظام الإقامة والعمل فى المملكة إلى أرض الوطن، والذين تأخر سفر بعضهم الأسبوع الماضى، وذلك لظروف متعلقة بإجازة العيد فى المملكة، وكذلك الضغط الشديد على شركات الطيران بسبب موسم عودة المعتمرين.

وأضاف القنصل العام بالإنابة أن الجهود المبذولة نجحت فى إنهاء إجراءات تسفير هؤلاء المواطنين، لتتم عودتهم قبل نهاية الأسبوع الحالى، حيث تم حجز ثلاث رحلات طيران لتسفير 135 موقوفا. وأوضح أنه فيما يتعلق بالمواطنين الموقوفين فى مركز ترحيلات الشميسى بجدة بسبب الغرامات المفروضة عليهم نتيجة مخالفتهم لتأشيرات الزيارة لفترات طويلة أو عملهم لدى غير الكفيل أو لحسابهم الخاص فقد بلغ عددهم 30 موقوفا، وجار متابعة إمكانية إصدار عفو ملكى عنهم، وهو الأمر الذى يخضع لتقدير الجانب السعودى.

وأكد القنصل العام بالإنابة أنه لا صحة مطلقا لما تردد فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام من عدم قيام السفارة فى الرياض والقنصلية العامة فى جدة بمتابعة أحوال المواطنين الموقوفين خاصة أنه تم إصدار وثائق سفر لجميع هؤلاء الموقوفين، وهى جاهزة للتسليم للجانب السعودى فور طلبهم إياها عند صدور العفو الذى يعد بمثابة الضوء الأخضر تمهيدا للسفر، علما بأن اثنين من موظفى القنصلية العامة يتواجدان بشكل دائم فى مركز ترحيلات الشميسى لرعاية ومتابعة أحوال كافة الموقوفين، مجددا التأكيد على أهمية التزام كافة المواطنين بالأنظمة والقوانين السعودية منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

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