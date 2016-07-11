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اخبار اسرائيل .. قادة حركات ليبرالية يهودية يطالبون بحق الصلاة فى القدس

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اخبار اسرائيل .. قادة حركات ليبرالية يهودية يطالبون بحق الصلاة فى القدس اخبار اسرائيل .. قادة حركات ليبرالية يهودية يطالبون بحق الصلاة فى القدس
طالب زعماء الحركات اليهودية الليبرالية الأميركيين والإسرائيليين بحق الصلاة فى القدس، وقالوا إن رفض الإسرائيلية منحهم حق الصلاة "ظالم ومهين"، كانت اسرائيل قد أعلنت فى ينايرأنها ستوسع وستعترف رسميا بمنطقة خاصة للصلاة المختلطة عند الحائط الغربى فى القدس، لكن الخطة تعثرت بعد ذلك نتيجة لمعارضة رجال الدين اليهودي.

تعد حركة الإصلاح الليبرالية أكبر تيار يهودى أمريكى، وقال الحاخام ريك جاكوبس، رئيس اتحاد اليهودية الإصلاحية، اليوم الاثنين "لن ننتظر أكثر من ذلك"، وأعلن جاكوبس وقادة حركات الإصلاح والحركات المحافظة فى رسالة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنهم سيرفعون دعوى قضائية فى المحكمة العليا فى اسرائيل.
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