أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قايد السبسى: مروجو شائعة وفاتى لا يعرفون تداعياتها على استقرار تونس

Google+ Print
قايد السبسى: مروجو شائعة وفاتى لا يعرفون تداعياتها على استقرار تونس قايد السبسى: مروجو شائعة وفاتى لا يعرفون تداعياتها على استقرار تونس
قال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى إن مروجى شائعة وفاته نهاية الأسبوع الماضى لا يعرفون تداعياتها على الأمن القومى وتأثيراتها على استقرار البلاد وصورتها فى الخارج، جاءت تصريحات السبسى خلال استقباله اليوم /الإثنين/ وفدا من الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة وداد بوشماوي.

وانتقد السبسى الأجواء السياسية التى تدفع مروجى الشائعات لهذا السلوك، مضيفا :"'سامحونى ..مازلت حيا''، لافتا إلى أنه تلقى اتصالات من المغرب وألمانيا والجزائر وفرنسا بعد ترويج هذه الشائعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، من جهتها، أفادت رئيسة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوى - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية - أن اللقاء مع الرئيس السبسى ركز على أهمية الإسراع بتجسيد مبادرة حكومة الوحدة الوطنية والمراحل المقبلة لاستكمالها.

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى الوضع الاقتصادى العام الصعب للبلاد بالرغم من تحسن بعض المؤشرات وما يستوجبه ذلك من توضيح للرؤية السياسية فى أقرب وقت، وأفاد بيان آخر لرئاسة الجمهورية أن السبسى بحث أيضا مع محمد فاضل محفوظ، العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين، مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

ونقل البيان عن فاضل قوله إن اللقاء ركز على ضرورة العمل على توفير شروط نجاح حكومة الوحدة الوطنية من خلال توسيع التشاور حولها مع مختلف الأطراف السياسية والمدنية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365