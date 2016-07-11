قايد السبسى: مروجو شائعة وفاتى لا يعرفون تداعياتها على استقرار تونس

قال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى إن مروجى شائعة وفاته نهاية الأسبوع الماضى لا يعرفون تداعياتها على الأمن القومى وتأثيراتها على استقرار البلاد وصورتها فى الخارج، جاءت تصريحات السبسى خلال استقباله اليوم /الإثنين/ وفدا من الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة وداد بوشماوي.

وانتقد السبسى الأجواء السياسية التى تدفع مروجى الشائعات لهذا السلوك، مضيفا :"'سامحونى ..مازلت حيا''، لافتا إلى أنه تلقى اتصالات من المغرب وألمانيا والجزائر وفرنسا بعد ترويج هذه الشائعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، من جهتها، أفادت رئيسة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوى - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية - أن اللقاء مع الرئيس السبسى ركز على أهمية الإسراع بتجسيد مبادرة حكومة الوحدة الوطنية والمراحل المقبلة لاستكمالها.

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى الوضع الاقتصادى العام الصعب للبلاد بالرغم من تحسن بعض المؤشرات وما يستوجبه ذلك من توضيح للرؤية السياسية فى أقرب وقت، وأفاد بيان آخر لرئاسة الجمهورية أن السبسى بحث أيضا مع محمد فاضل محفوظ، العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين، مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

ونقل البيان عن فاضل قوله إن اللقاء ركز على ضرورة العمل على توفير شروط نجاح حكومة الوحدة الوطنية من خلال توسيع التشاور حولها مع مختلف الأطراف السياسية والمدنية.

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