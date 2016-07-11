نتنياهو بعد زيارة شكري: نتعاون مع مصر أمنيًا ودوليًا

الأناضول

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، التعاون مع مصر بأنه “ذخر لإسرائيل”.

وقال نتنياهو في تصريح نقلته الإذاعة العبرية العامة (رسمية)، إن “التعاون مع مصر هو ذخر لإسرائيل أمنيا ودوليا”، معتبرا أن “زيارة وزير خارجية مصري للبلاد لأول مرة منذ تسعة أعوام يدل على التقارب الهام بين الدولتين”.

ولفت نتنياهو في جلسة كتلة حزب الليكود في الكنيست الإسرائيلي “ناقشت مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس قضايا ذات أهمية كبيرة، إضافة إلى ملفات إقليمية والمسيرة السلمية مع الجانب الفلسطيني”.

وأمس الأحد، وصل وزير خارجية مصر سامح شكري إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2007، والتقى خلالها نتنياهو، وناقشا جملة من الملفات أهمها العلاقات بين الجانبين وعملية السلام.

وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، التي عقدت صباح اليوم، وصف نتنياهو زيارة شكري بـ”الهامة”.

وقال مخاطبا وزراء حكومته إن آخر زيارة لوزير خارجية مصري (الوزير أحمد أبو الغيط آنذاك) إلى إسرائيل كانت في عام 2007.

وأضاف “هذه الزيارة مهمة لأسباب كثيرة، وهي تشكل دليلا على التغيير الذي حدث في العلاقات الإسرائيلية المصرية، بما في ذلك دعوة الرئيس (عبد الفتاح) السيسي المهمة إلى دفع عملية السلام مع الفلسطينيين ومع الدول العربية على حد سواء”.