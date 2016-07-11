القنصلية الأمريكية فى الإسكندرية تحتفل بالعيد الوطنى غدا

تحتفل القنصلية الأمريكية فى الإسكندرية برئاسة ستيفن فيكن، قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية بالعيد الوطنى، وذلك غدا الثلاثاء، بحضور عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية بالسفارة الأمريكية والهيئات الدبلوماسية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل خلال شهر يوليو من كل عام بعيد الاستقلال السنوى والانفصال عن بريطانيا عام 1776، وتُقيم الاحتفالات سنويا بمناسبة الانفصال، كما تحتفل سفاراتها وقنصلياتها بمختلف دول العالم بالعيد الوطنى للولايات المتحدة الأمريكية.

فنزويلا ترغب فى تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة

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