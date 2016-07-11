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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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"تعليم الإسكندرية": إعادة توزيع المعلمين لسد العجز

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"تعليم الإسكندرية": إعادة توزيع المعلمين لسد العجز "تعليم الإسكندرية": إعادة توزيع المعلمين لسد العجز
عقد جمعة ذكرى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية اجتماعًا موسعًا بالمديرية بحضور عزة شعبان وكيل الوزارة والدكتور محمد الجيزاوى مدير عام التعليم العام وموجهى عموم جميع المواد الدراسية بالمديرية.

وطالب ذكرى بسرعة تطبيق القرار الوزارى (202) والانتهاء من إعداد قواعد بيانات خاصة بكل مدرسة بكل إدارة لحصر العجز والزيادة وإعادة التوزيع من خلال النقل أو الندب داخل كل مديرية حسب الحاجة وتنفيذ الكتاب الدورى رقم (17) لشهر أبريل لسنة 2016 لسد العجز حرصًا على مصلحة جميع أبنائنا الطلاب.

وشدد "ذكرى" على سرعة حصر الصيانة بالمدارس والانتهاء منها لاستقبال العام الدراسى الجديد متحدثًا عن القرائية ودورها فى علاج التلاميذ الضعاف فى مهارات القراءة والكتابة وضرورة تفعيلها وتفعيل الأنشطة على أرض الواقع.


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