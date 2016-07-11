محافظ بنى سويف يطالب بحملة توعية لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين

وجه شريف حبيب، محافظ بنى سويف، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع صناديق قمامة بالشوارع والميادين، وإلزام المحلات بوضعها أيضا، وكذلك تكليف رؤساء المدن بحصر المعدات المتوافرة بالمحافظة وبيان احتياجاتها من الصيانة لإعادة توزيعها بما يخدم منظومة العمل حسب احتياجات كل قطاع.

جاء ذلك فى اجتماع عقده اليوم حضره اللواء "حسام الدين رفعت" السكرتير العام والمحاسب" هناء عبد العزيز" السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن وبعض رؤساء المجالس القروية، ومسؤولى البيئة والشباب والرياضة.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المدن بتنفيذ حملة توعية لرفع الإشغالات فى الشوارع والميادين، تحت شعار (الرصيف حق لكل مواطن)، على أن يتم الاستعانة بالشباب لتنفيذ هذه المبادرة، خاصة شباب الكشافة والجامعة والمدارس، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال هذه المخالفات، وذلك بالتوازى مع توفير بدائل مناسبة للباعة الجائلين ومراعاة البعد الاجتماعى لهم.

وناقش الاجتماع الترتيبات التى تم تنفيذها بكل مدينة للبدء فى تنفيذ مبادرة (حلوة يا بلدى)، والتى تشارك فيها المحافظة بالتنسيق مع الشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتى تنطلق يوم السبت المقبل ولمدة أسبوع، وتهدف إلى تحسين منظومة النظافة فى عدد من الميادين والشوارع والقرى على مستوى المحافظة.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على مشاركة 700 شاب وفتاة على مستوى المحافظة بواقع 100 شاب وفتاة من كل مركز إدارى من المراكز السبعة من مراكز الشباب وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات، حيث يقوم الشباب بأعمال تجميل بالميادين والشوارع تتضمن تشجير ودهانات لأعمدة الإنارة والمداخل والمصالح الحكومية.

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