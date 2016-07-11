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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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بالصور.. ورشة فنية لأعمال الجبس بثقافة دهب

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بالصور.. ورشة فنية لأعمال الجبس بثقافة دهب بالصور.. ورشة فنية لأعمال الجبس بثقافة دهب
نظم بيت ثقافة دهب بالتعاون مع برنامج لم الشمل التطوعى بمدينة دهب برئاسة الفنانة التشكيلية ندى جابر ورشة فنية لأعمال الجبس، اليوم الاثنين، لخلق هواية جديدة تدر الربح وتعود بالفائدة على الأطفال والشباب بمدينة دهب، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى، إن التعاون مع برنامج لم الشمل التطوعى بدهب مستمر بتنوع فى شتى مجالات الفنون والثقافة من أجل تقديم الخدمة الثقافية الواجبة لأهالينا بمدينة دهب.

وقالت سوزان نجم مدير بيت ثقافة دهب إن الورشة إستهدفت الشريحة العمرية دون الـ 18 عاما من الجنسين.

وأضافت نجم، أن الورشة الفنية استهدفت تعريف المتدربين على كيفية تصنيع تابلوه فنى من الجبس يعبر عن طبيعة البيئة الفريدة لدهب من جبال وبحر وصحراء يعود بالنفع والفائدة على المتدربين.

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أحد المواهب تعرض رسومات فنية

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الطلائع أثناء ورشة العمل بقصر ثقافة دهب

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رسومات فنية خاصة بالموهوبين

الورشة-الفنية-(4)
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المواهب تعرض الرسومات الفنية


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