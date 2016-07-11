سفر وعودة 655 مصريا وليبيّا و80 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى سفر ووصول 655 مصريا وليبيّا و80 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح، اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم رصدت إنهاء إجراءات سفر 506 إلى الجانب الليبى، بينهم 112 مصريا و394 ليبيّا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 149 مصريا، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن، إلى 191 ألفا و581 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات إنهاء إجراءات سفر 28 شاحنة إلى الجانب الليبى، وعودة 52 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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