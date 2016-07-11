أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سفر وعودة 655 مصريا وليبيّا و80 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

Google+ Print
سفر وعودة 655 مصريا وليبيّا و80 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 655 مصريا وليبيّا و80 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى سفر ووصول 655 مصريا وليبيّا و80 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح، اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم رصدت إنهاء إجراءات سفر 506 إلى الجانب الليبى، بينهم 112 مصريا و394 ليبيّا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 149 مصريا، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن، إلى 191 ألفا و581 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات إنهاء إجراءات سفر 28 شاحنة إلى الجانب الليبى، وعودة 52 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
>


>مغادرة 28 شاحنة ووصول 52 من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم البرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365