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شكران مرتجى تشعر باليتم. فما هو السبب؟

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شكران مرتجى تشعر باليتم. فما هو السبب؟ شكران مرتجى تشعر باليتم. فما هو السبب؟

الإثنين 11-07-2016 16:37

زارت الفنانة شكران مرتجى المقابر، وتحدثت عن يتم تشعر به بعد فقدانها للفنان الراحل نضال سنجري، وطلبت من "الفانز" قراءة الفاتحة على روحه.
شكران نشرت صورة لها، وهي ترتدي الحجاب وتبكي راكعة إلى جانب قبر الراحل نضال سنجري وعلقت على الصورة" من قال ان اليتم فقد أم أو أب. اليتيم فقد صديقاً ربما. وانا يتيمة يا نضال.. أترحموا عليه وصلوا له الفاتحة".
يشار إلى ان الوسط الفني فقد نضال سنجري في 11\7\2013، وأحدثت وفاته صدمة بين الفنانين وخاصة السوريين منهم. وعانى سنجري قبل وافته من مرض السرطان، الذي أدى إلى استئصال حنجرته، لكنه ظهر في دور صامت في مسلسل "الخربة"، وظل يكافح المرض إلى أن قضى عليه.

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سيدتي