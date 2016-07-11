بالفيديو: اتهام سعد المجرد بسرقة أغنية "أما مش ساهل" من فنان جزائري راحل

أثارت أغنية سعد لمجرد الجديدة "أنا ماشي ساهل" غضب الجمهور الجزائري الذي إتهمه بسرقة أغنية ملك الراي الجزائري الفنان الراحل الشاب حسني التي تحمل عنوان "انا وصاحبي"، كما قامت عدد من المواقع الإكترونية الجزائرية بنشر مقطعاً من الأغنيتين على موقع "اليوتيوب" لإظهار التطابق الواضح بين لحنيهما.

مواقع التواصل الإجتماعي، وخصوصاً "تويتر" تحول إلى ساحة معركة بين الجمهورين الجزائري والمغربي، فالجزائريون يلاحقون لمجرد بتهمة سرقة أغنية إمبراطور الراي الشاب حسني "أنا وصاحبي" موثقين التهمة بالفيديو، مما جعل المغاربة ينتفضون دفاعاً عن المجرد ومصداقيته.

وكان لمجرد، قبل طرح الأغنية، قد توجه إلى جمهوره عبر كليب نشره على موقع "يوتيوب"، طلب فيه منه ترديد مقطع من أغنية "أنا ماشي ساهل" باللحن وتسجيله بكاميراتهم الشخصية على طريقة السلفي، وكان له ما أراد. عندها جمع لمجرد بجمع التسجيلات التي أرسلها له "الفانز"، وقام بمنتجة الأغنية وإطلاقها للمشاهد.

وبالرغم من من تهمة السرقة التي تلاحق سعد لمجرد وأغنيته "انا مش ساهل"، فإنها حققت نجاحاً ساحقاً على موقع يوتيوب" وتمكنت خلال يومين فقط، من تحقيق نسبة مشاهدة بلغت 3 ملايين مشاهدة.

أغنية "أنا ماشي ساهل" من كلمات سمير المجاري، ألحان وتوزيع محمد الشرابي، وكان سعد لمجرد قد طرحها على قنانه الخاصة على موقع "يوتيوب" ثالث أيام العيد، كما سبق أن غناها في مهرجان "موازين".

يشار إلى أن سعد لمجرد سيشارك في مهرجان الأغنية الشرقية في 27 تموز الجاري في بيروت.

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