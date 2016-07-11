مادونا تتفقد جناح الأطفال في إحدى مستشفيات مالاوي

تفقدت النجمة العالمية مادونا Madonna، التي تزور مالاوي حالياً، جناح أطفال في مستشفى تموّلها مؤسستها الخيرية في مدينة بلانتير، أكبر مدن البلد الواقع جنوب القارة الإفريقية.

زيارة مغنية البوب إلى مالاوي بدأت منذ أسبوع، التقت خلالها الرئيس بيتر موثاريكا. وزارت مادونا، التي تبنّت طفلين من مالاوي، مستشفى الملكة اليزابيث لتفقّد وحدة علاج الأطفال التي بدأ إنشاؤها في مايو 2015، والتي يتوقع أن تكتمل مطلع 2017.

وتقول مادونا: "هذه المنشأة الجديدة هي أول وحدة لجراحة الأطفال والعناية الفائقة في مالاوي، وسوف يكون لها تأثير كبير في الحفاظ على أرواح الأطفال".

وأضافت: "بالإضافة إلى إتاحة الرعاية الطبية، نستعدّ أيضاً لتدريب المزيد من الأطقم الطبية في مالاوي على رعاية الأطفال المتخصّصة".

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