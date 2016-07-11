مزاد علني يجمع نصف مليون دولار على متن سفينة النجوم

أقامت أمس سفينة النجوم "ستارز أون بورد"، مزاداً علنياً شارك فيه الفنانيين بمجموعة من أغراضهم الشخصية، كي يذهب ريعها للاجئين العرب في مختلف أنحاء العالم.

وكان أبرز المشاركين في المزاد الخيري، الفنان كاظم الساهر الذي تبرع بـ "البيانو" الخاص به، والذي بيع بـ 85 ألف دولار، والجدير بالذكر أن البيانو يدخل المزاد للمرة الثانية، فمن قام بشرائه السنة الماضية، عاد ليتبرع به، ويذكر أنه تم بيعه العام الماضي بـ 80 ألف دولار، وفي تصريح خاص لمجلة "سيدتي"، عبر الفنان كاظم الساهر عن سعادته بأن يباع البيانو بهذا المبلغ ولمرتين على التوالي، أما الفنانة نجوى كرم فتبرعت بفستانين من تصميم نيكولا جبران بيع كل فستان منهما بـ 10 آلاف دولار.

أما الفنانة سوزان نجم الدين فقد تبرعت بفستان بيع بـ 4000 دولار، وقد شارك أيضاً الفنان راغب علامة حيث تبرع بالعود الخاص به والذي بيع بـ 25 ألف دولار، وقام المشتري بإهدائه للفنان وليد توفيق الذي تبرع بالعود الخاص به، والذي يحمل ذكريات وقيمة مهمة لديه، حيث لحّن عليه أهم أغانيه، وقد بيع بمبلغ 25 ألف دولار.

وتبرعت أيضاً الفنانة نوال الزغبي بساعة قيّمة، والفنان وائل جسار بساعته الخاصة والفنان سعد المجرد بنظاراته التي ظهر بها في كليبه الشهير "إنت معلم"، كما تبرّع الفنان عابد فهد بالجائزة التي حصدها في "الموركس دور".

كانت نهاية المزاد مميزة للغاية، حيث تبرّع الفنان زياد برجي بالغيتار الخاص به، بعد أن غنّى عليه أغنية "يامرايتي" للفنانة إليسا.