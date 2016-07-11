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انجلينا جولي: لست مرحة بطبيعتي وأحضر للعمل مرتدية بيجامتي

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الإثنين 11-07-2016 17:35

كشفت النجمة العالمية Angelina Jolie أنجلينا جولي عن محاولاتها كي تبدو دائماً واثقة بنفسها، ولا تظهر من تفاصيل حياتها الشخصية إلا المقدار الذي تريد للآخرين أن يطّلعوا عليه.
جولي البالغة من العمر 40 عاماً قالت أثناء حديث صحافي: "أعلم أنني آخذ الأمور على محمل كبير من الجدية، وأستطيع أن أعمل وأقاتل طوال الوقت لدرجة أنني أنسى أن أضحك".
والحديث عن تأديتها صوت النمر القاتل في الجزء الثالث من فيلم "Kung Fu Panda 3" قالت: "أنا لست مرحة بطبيعتي، لكنني أحاول أن أكون كذلك، وعملي مع المخرج جاك يتيح لي هذه الفرصة بشكل سهل. من الممتع جداً أن تعمل مع شخص مليء بالحيوية ولديه حسّ قويّ بالفكاهة والموسيقى، حتى أنه بإمكاني أن أحضر للعمل مرتدية بيجامتي، وكلّ ما عليّ هو أن ألقي بنفسي في العمل وكلّ شيء سيكون على ما يرام، ولا أحد يهتمّ بما أرتديه".

 

بالصور: في يوم اللاجئين العالمي... أنجلينا جولي تشارك في إفطار وتنتقد ترامب

 

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