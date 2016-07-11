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بالفيديو: نانسي عجرم تتحدى الحر الشديد وتلهب المسرح

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الثلاثاء 12-07-2016 18:25

ضمن حفلات سفينة النجوم "ستارز أون بورد"، أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل ضخم على مسبح السفينة، على الرغم من حرارة الجو المرتفعة، تفاعلت نانسي مع جمهورها وقدمت أحدث أغانيها، كما عبّرت عن سعادتها بوجود هذا العدد الكبير من الجمهور غير آبهين بالحر.
وقامت نانسي بالتقاط الصور التذكارية مع الحضور، كماعبّرت نانسي لمجلة "سيدتي" عن مدى سعادتها بنجاح حفلاتها الأخيرة.
ظهرت نانسي خلال الحفل بإطلالة ناعمة تتناسب مع الجو العام للحفل، حيث أّطلّت بفستان أبيض ناعم، مطرز على الصدر، وقد لاقى استحسان جمهورها.

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سيدتي

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