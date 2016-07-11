بالفيديو: "دويتو" بين نجوى كرم ووليد توفيق على متن سفينة النجوم

أشعلت أمس الفنانة نجوى كرم مسرح سفينة النجوم حيث غنّت مجموعة من الأغاني المنوّعة، كما تلقّت هدية من إحدى المعجبات أثناء الحفل، وهي عبارة عن تاج مشغول يدوياً، وقالت نجوى كرم على أثر هذه الهدية، "إن كل إنسان على رأسه تاج وأنا تاجي محبة الجمهور"، وفي نهاية حفلها صعد الفنان وليد توفيق على المسرح، ليتفاجأ بعودة نجوى كرم إلى المنصة لتقول له: "أنت فنان كبير ونحنا تعلمنا منك ورح تضل تاج على راسنا"، وقد قام بدوره بشكرها قائلاً: "أنت شمس الأغنية اللي منفتخر فيها يا أصيلة"، وطلب منها أن تغني معه أول أغنية قد لحّنها لها، وقد غنّى الثنائي معاً بطريقة ممتعة أسعدت جمهورهما.