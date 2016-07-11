أذواق وأهواء النجوم الأتراك: بين الغرابة والإدمان

لكل إنسان عاداته وطقوسه الغذائية اليومية الخاصة مع المأكولات والفاكهة والخضراوات والعصائر والحلويات التي يحافظ عليها، ولا يستطيع التخلي عنها أبداً في كافة حالاته حتى في رحلاته وعطلاته الخارجية سعياً وراء الراحة والاستجمام، ومشاهير تركيا لهم مثل هذه العادات التي أصبحت بمثابة هوس يومي لديهم في كافة ساعات الليل والنهار وفي كافة الأحوال والظروف حتى الصعبة منها. «سيدتي التركية» رصدت لكم أبرز عادات هؤلاء المشاهير الأتراك المحبوبين محلياً وعالمياً:

بيرغوزار كوريل: المهلبية بالفواكه والأرز بالحليب

لا تتردد بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة في الاعتراف قائلة: «نقطة ضعفي الغذائية هي المهلبية بالفواكه والأرز بالحليب، أحب تناولهما أسبوعياً على الأقل بكميات معتدلة حماية لوزني من الزيادة التي لا تحمد عقباها. واليبرق (ورق العنب) الذي أجيد إعداده ببراعة مثل والدتي الفنانة الكبيرة هوليا».

مراد بوز ضعيف أمام مربى الفاكهة

محبوب تركيا مغني البوب مراد بوز اعترف مراراً بأنه ضعيف جداً أمام التفاح الأخضر والشاي بماء الورد اللذين يمدانه بطاقة إيجابية يومياً، ولا يستطيع مقاومة الرغبة في تناول التفاح وشرب الشاي طوال ساعات الليل والنهار وحتى قبل ظهوره للغناء على المسرح، ويعدّ الحياة صعبة بدون تفاح أخضر أو شاي بماء الورد. كما يحب تناول مربى الفاكهة الطازج في الصباح دائماً.

بيرين سات: عصير الفاكهة يحسن مزاجي دائماً

الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة بالسلطانة كوسيم تحب أن تشرب عصير الفاكهة الطازج كل يوم. وإن كان مزاجها سيئاً وشهيتها ضعيفة وتشعر بالملل، يمكن إرضاؤها وتحسين مزاجها للأفضل بسهولة إن قدم لها كوب عصير فاكهة طازج يشعرها بالاسترخاء والحيوية مهما كانت حالتها النفسية والجسدية وبالأخص عصير الكرز وعصير الرمان اللذين ينقيان جسدها من السموم، ويمنحانها إحساساً بالراحة والاسترخاء لمدة يوم كامل. ورياضة التنس المفضلة جداً لديها سر رشاقتها الدائمة لسنوات إلى جانب الرقص.

رغم فشل مسلسلها بيرين سات بدور السلطانة كوسيم الأعلى أجراً

جيم يلماز: لا أستطيع مقاومة الحلويات

النجم الكوميدي البدين نوعاً ما جيم يلماز، أشهر نجوم الكوميديا الأتراك، الحائز على جائزة «أفضل ممثل كوميدي تركي» في مهرجان «صدري إليشيك» لعام 2015، في حفل توزيع الجوائز في 2016 يقول: «لا أستطيع مقاومة الحلويات التي تمدني بكثير من الطاقة والحيوية للعمل ساعات طويلة على خشبة المسرح أو في كواليس تصوير أعمالي السينمائية، ومع أن كثيرين يؤكدون أن تناول الحلويات يومياً يشعر المرء ببعض الكسل والخمول، إلا أنها -على العكس- تمدني بكثير من النشاط وتحسن مزاجي المرهق من ساعات العمل الطويلة في المسرح».

ميليسا سوزين: فنجان القهوة التركية والزبادي

ميليسا سوزين الشهيرة بنارين لها عشق آخر غير الفن وتقول: «فنجان القهوة التركية الساخنة ذات الرائحة الآسرة لا غنى لي عنه في صباح كل يوم في تركيا على وجه الخصوص، وطبق اللبن الطازج عنصر أساسي في وجبات الغداء والعشاء حتى عندما أكون مسافرة في رحلات تصوير أو عمل أو سياحة».

تشالا شيكيل: وجبة الإفطار والشاي والقهوة

تكشف التوب موديل ومقدمة البرامج والممثلة تشالا شيكيل أحد أسرار جمالها ورشاقتها قائلة: «في الوقت الذي يعزف الكثير من المشاهير عن تناول وجبة الإفطار ويكتفون بالقهوة صباحاً، أنا حريصة على تناول وجبة إفطار دسمة وشهية مع كوب شاي من إعدادي الخاص، ثم ختمها بفنجان قهوة ساخن قبل توجهي للعمل أو لتدبير منزلي وشؤون طفليّ الحبيبين».

التركية بشرى أيايدين الشهيرة بـ إيلين: حجابي فتح لي ألف باب مغلق

بيرجا أكالاي: أعشق طبق المعكرونة

رغم أنه لا تبدو عليها آثار ما تأكل، فإن الممثلة التركية بيرجا أكالاي الشهيرة بسلوى تعشق جداً طبق المعكرونة منذ كانت طفلة. ورغم أنه عنصر أساسي دائم في وجباتها المنزلية، إلا أنها محافظة على رشاقتها لممارستها الرياضة والرقابة الذاتية على مأكولاتها فتعالج أي زيادة طارئة في وزنها سريعاً دون أي مشاكل ودون أن تضطر للاستعانة بأخصائي تغذية كبعض زميلاتها الفنانات الشهيرات.

بيلين كاراهان: مكانها المفضل منزلها الخاص

الممثلة التركية بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم تعشق جداً طبق المعكرونة، وتفضله لليوم حتى بعد زواجها، خاصةً أنه شهي ولا يأخذ وقتاً كبيراً منها في إعداده لها ولعائلتها الصغيرة.

وتستمتع بيلين كاراهان في منزلها الخاص الذي يعدّ بالنسبة إليها مكانها المفضل، إذ لا تفضل كثيراً كزميلاتها السهر في الخارج بشكل يومي أو أسبوعي منتظم، وعادتها هذه مستمرة معها من مرحلة مراهقتها إلى مرحلة ما بعد الزواج والأمومة.

بورجو كارا: أنا مدمنة زيت الزيتون وورق العنب

كشفت الممثلة التركية الجميلة بورجو كارا الشهيرة بزينب بطلة «لحظة الوداع» أنها تعشق زيت الزيتون الصافي المستخلص من الزيتون الأسود المزروع في أراضي شمال بحر إيجه، وتستخدمه كعنصر أساسي في كافة أكلاتها التركية التقليدية المفضلة خاصةً (اليبرق: ورق العنب)، وهي تفضل الأكل البيتي كثيراً على أكل المطاعم السريع غير الصحي، وتحافظ على وزنها بتناول مقادير صغيرة إلى جانب ممارستها لهوايتي الركض والتنس. وإثر عودتها من رحلة سياحية للبنان صرحت للمقربين منها أنها أحبت جداً المطبخ اللبناني واستمتعت بتناول طبق الفتوش اللبناني الشهير بزيت الزيتون الصافي.

هاديسا: أعشق اللون الوردي في كل شيء

أما المغنية التركية هاديسا التي اختيرت مراراً واحدة من أكثر النساء إثارة في تركيا فتعشق اللون الوردي المفضل لديها في كل شيء خاصةً بالأزياء والديكور والمقتنيات الغالية على قلبها.

بوراك أوزجيفيت: اللون الأسود المفضل لديّ

الممثل التركي الوسيم بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك أغلى شيء في حياته، هو عائلته التي لا يستطيع البعد عنها طويلاً، وأسعد أوقاته هي التي يمضيها معها يوم عطلته الأسبوعية التي يوزعها ما بين أصدقائه وحبيبته الممثلة فخرية أفجين الشهيرة بنجلاء. ويعدّ الأسود اللون المفضل في أزيائه سواء البنطلونات والجاكيتات والـ «تي شيرتات» والأحذية ما عدا الرياضية منها، ويشعره بأنه أكثر الشباب أناقة.

بعد "بنات الشمس" الجمهور التركي يخذل هاندة أرتشيل

ميرفي بولوغور: أعشق اللونين الأسود والأبيض

تقترب الممثلة التركية ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو بميولها من الممثل التركي الوسيم بوراك أوزجيفيت شريكها ببطولة مسلسلها «أسرار البنات» الذي عرض قبل سنوات. وكان بمثابة انطلاقتها الأولى نحو النجومية والشهرة، وتقول: «أعشق اللونين الأسود والأبيض في فساتين السواريه ومناسباتي العائلية والرسمية والفنية الهامة، ولا أفضل عليهما أي لون آخر لأنهما يبرزان بشرتي بصورة جميلة ورائعة. وبعدهما أحب ارتداء أزياء باللون الأزرق في سهراتي مع العائلة والأصدقاء».

مراد علم دار ضيف الرئيس التركي أردوغان في حفل إفطاره السنوي

كيفانش تاتليتوغ يعشق الطبيعة وحريته

يختلف عنهم جميعاً الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند الذي يقول: «أعشق حريتي جداً، ولا أميل للحياة التقليدية، ووحدها الطبيعة تريحني نفسياً وتسعدني، وأسعد وأجمل أوقاتي هي التي أمضيها مع مجموعة أصدقائي برحلة تخييم برية أو أجري وسط الطبيعة على صهوة حصاني لساعات دون تعب أو ملل. وأحب أيضاً قيادة الدراجات النارية منذ مطلع مراهقتي، وأفضلها على السيارة لأنها تشعرني بالحرية في الهواء الطلق أكثر.

ويلما إيليس: مدمنة على شوربة العدس التركية

وتشبه الممثلة الألمانية الأصل التركية الجنسية ويلما إيليس الشهيرة بكارولين الأتراك بميولها بعد سنوات من معاشرتها لهم. لهذا، باتت تعشق جداً أن تبدأ صباحها الباكر بشرب فنجان قهوة تركية من يديها، وتتقن إعداد أكلة المانتي الشبيهة بأكلة الشيشبرك العربية لزوجها رجل الأعمال التركي كريم جوش. كما تعترف بأنها مدمنة جداً على شوربة العدس التركية التقليدية بالبهارات والليمون، ولا غنى عنها في وجبتيّ الغداء والعشاء مع الأصدقاء. .