أخبار عاجلة

ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. «سارة سلامة» تعود لطفولتها مع «توم وجيري» في جلسة تصوير

Google+ Print
بالصور.. «سارة سلامة» تعود لطفولتها مع «توم وجيري» في جلسة تصوير بالصور.. «سارة سلامة» تعود لطفولتها مع «توم وجيري» في جلسة تصوير

سارة_سلامة

كتبت – إنجي لطفي

خضعت الفنانة الشابة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة، بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور وفريق عمله مصمم الأزياء أحمد عبدالله، وماكياج علاء التونسى، وكوافير مادو.

وعادت سارة فى جلسة التصوير إلى طفولتها بظهور حولها عرائس الكرتون الشهير “توم أند جيرى”، اضافة الى ارتدئها ملابس قصيرة بلون “بينك”، أبرز رشاقتها وجمالها، وكذلك تسريحة الاطفال التي ظهرت بها.

جدير بالذكر أن سارة منشغلة حالياً بتصوير دورها فى فيلم “صابر جوجل” مع الفنان محمد رجب ويشارك فى البطولة لطفي لبيب وراندا البحيري ومؤمن نور ونور الكاديكي، وقصة وتأليف محمد رجب وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج محمد حمدي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا