بالصور.. «سارة سلامة» تعود لطفولتها مع «توم وجيري» في جلسة تصوير

كتبت – إنجي لطفي

خضعت الفنانة الشابة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة، بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور وفريق عمله مصمم الأزياء أحمد عبدالله، وماكياج علاء التونسى، وكوافير مادو.

وعادت سارة فى جلسة التصوير إلى طفولتها بظهور حولها عرائس الكرتون الشهير “توم أند جيرى”، اضافة الى ارتدئها ملابس قصيرة بلون “بينك”، أبرز رشاقتها وجمالها، وكذلك تسريحة الاطفال التي ظهرت بها.

جدير بالذكر أن سارة منشغلة حالياً بتصوير دورها فى فيلم “صابر جوجل” مع الفنان محمد رجب ويشارك فى البطولة لطفي لبيب وراندا البحيري ومؤمن نور ونور الكاديكي، وقصة وتأليف محمد رجب وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج محمد حمدي.