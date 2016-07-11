الفواكه والخضروات والمكسرات مثلث التمتع بالسعادة

كشفت دراسة جديدة نشرها الموقع الهندى "بولد سكاى" أن تناول 8 حصص من الفاكهة والخضروات يوميا، تساعد على ارتفاع مستويات السعادة لدى الأشخاص كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية.

وقال أندرو اوزوالد، أستاذ بجامعة وارويك البريطانية، إن تناول الفاكهة والخضروات تعزز السعادة، مما يحسن صحة الإنسان، ووجد أن تغيير النظام الغذائى واعتماده بشكل أكثر على الفواكه والخضروات، ادى إلى ارتفاع معدلات السعادة عند تناول الفواكه والخضروات، كما أظهرت نتائج الدراسة، حيث وجد تغير فى الحالة المزاجية للأشخاص الذين تناولوا الفاكهة والخضروات فى نظامهم الغذائى اليومى وأصبح لديهم زيادة رضا عن الحياة.

كما جاء فى التقرير تشمل الخضروات والفاكهة التى تساعد على السعادة السبانخ والبروكلى والمكسرات والبرتقال والتفاح والفراولة والمانجو.

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