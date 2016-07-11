إسبانيا تستدعي سفير بريطانيا احتجاجًا على التحرش بأحد قواربها

الأناضول

استدعت الخارجية الإسبانية السفير البريطاني لدى مدريد سيمون مانلي، وأبلغته احتجاجها على تحرش قارب تابع لشرطة جبل طارق (الخاضعة للسيادة البريطانية)، بقارب للشرطة الإسبانية.

وأفاد بيان للخارجية الإسبانية، اليوم الإثنين، بأن قارب لشرطة جبل طارق “اقترب بسرعة كبيرة للغاية من آخر للشرطة الإسبانية، يوم الجمعة الماضي، وغيّر مساره في آخر لحظة منعًا للارتطام”.

ووصفت الخارجية الحادثة بأنها “عمل طائش”، مشيرةً إلى تعريض حياة عناصر الشرطة الإسبانية للخطر.

وتعتبر شبه جزيرة “جبل طارق”، الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، والخاضعة للسيادة البريطانية منذ عام 1713، من ضمن مقاطعات وأقاليم ما يسمى بـ”ما وراء البحار”، نقطة خلاف محوري في العلاقات الثنائية بين البلدين.