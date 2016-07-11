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7 أسباب وراء فشل الرجيم أهمها.. الأكل بعد الرياضة وعدم الإفطار

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7 أسباب وراء فشل الرجيم أهمها.. الأكل بعد الرياضة وعدم الإفطار 7 أسباب وراء فشل الرجيم أهمها.. الأكل بعد الرياضة وعدم الإفطار
يكافح الكثيرون من أجل إنقاص أوزانهم لارتداء ما يرغبون لفصل الصيف، ورغم التزامهم بمختلف الأنظمة الغذائية إلا أن الهدف المطلوب لا يتحقق.

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" 7 أسباب تقع ضمن عاداتنا الغذائية التى تحرمنا من الوصول لهدف الرشاقة، ويقدم خبير السمنة فى جامعة هارفارد الدكتور "ديفيد لودفيج" هذه الأسباب وهى:

1.تناول الطعام بعد ممارسة الرياضة..


>النشاط البدنى أو ممارسة الرياضة لها فوائد كثيرة مثل تعزيز الدافع لتناول الطعام بشكل جيد وزيادة كتلة العضلات ولكن تقليل وزن الجسم ليست أحد نتائج ممارسة الرياضة، وهو يساعد على شعورنا بالجوع لهذا نجد الغالبية يتناولون وجبات رئيسية بعد الانتهاء من التمارين لسد الجوع الذى يشعر به الفرد وهذه الوجبات تكون بسعرات حرارية أكثر مما يفقدها أثناء التمرين فيزداد الوزن.

2.الامتناع عن الطعام لا يعنى إنقاص الوزن بالضرورة..


>يظن البعض أن الامتناع عن الطعام يساعد فى إنقاص الوزن، وهذه المعلومة غير صحيحة، لأن حرمان الجسم من الطعام يجعلك تعود لتناول كل ما هو ذو سعرات حرارية كثيرة وهو ما يزيد من الوزن وليس إنقاصه.

3.تجنب وجبة الإفطار..


>يهمل الكثيرون وجبة الإفطار حتى لا يكتسب الجسم سعرات حرارية إضافية، وهو خطأ كبير لأن الجسم يظل وقتا طويلا بدون طعام وهو ما يجعله يخزن كل ما سيتناوله فيما بعد ويحوله إلى دهون، ويفضل تناول الثلاث وجبات كما هى مقسمة فى النظام الغذائى.

4.اتباع نظام غذائى منخفض السعرات الحرارية..


>معظم توصيات فقدان الوزن تدعم فكرة تناول السعرات الحرارية المنخفضة، ولكن الواقع تناول السعرات أقل ما يحتاجه الجسم سوف لا يؤدى إلى فقدان الوزن الناجح.

5.استخدام بدائل السكر..


>يستخدم الكثيرين المحليات الصناعية والتى تحتوى على السكرين كبديل للسكر وتشمل على الجلوكوز ويقول الدكتور "لودفينج" هذه المحليات الصناعية تحفز مستقبلات الطعم على تذوق مذاق حلو ألف مرة أقوى من السكر، وهو ما يجعل الفرد يشعر بالجوع السريع بسبب إفراز الأنسولين فى الجسم.

6.الرغبة الدائمة فى تناول الطعام..


>هناك البعض يشعرون بالجوع بصفة مستمرة ويلجأون غالبا لتناول وجبات ذات سعرات حرارية عالية لسد هذا الجوع، ولكن هؤلاء يمكن التحكم فى كم السعرات الحرارية التى يتناولها هذا الفرد عن طريق تناول الخضروات والأكل الصحى والسيطرة على هذه الرغبة بالطرق المختلفة، مثل ممارسة الرياضة أو الانشغال بالعمل وعدم التفكير فى الطعام.

7.سوء الفهم لاستعمال الملح..


>أكثر الأطعمة المصنعة تحتوى على كمية كبيرة من الملح التى تساعد على جعلها ذو مذاق أفضل، والقضاء على هذه الأطعمة المجهزة يساعد على تقليل كمية الملح التى يكتسبها الجسم، بهذه الخطوة نحمى الجسم ليس فقط من السمنة ولكن من مخاطر أمراض القلب والضغط.

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