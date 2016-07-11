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العثور على سجن سرى ومقبرة جماعية بمنطقة السبعة بمدينة سرت الليبية

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العثور على سجن سرى ومقبرة جماعية بمنطقة السبعة بمدينة سرت الليبية العثور على سجن سرى ومقبرة جماعية بمنطقة السبعة بمدينة سرت الليبية
عثرت قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى بمدينة سرت على سجن سرى به ثلاثة أشخاص كانوا محتجزين لدى عناصر تنظيم داعش الإرهابى، ومقبرة جماعية بها 7 جثامين.

وقال مصدر عسكري، اليوم الاثنين، إن قوات عملية "البنيان المرصوص" عثرت على السجن السرى بمنطقة (السبعة) غرب مدينة سرت، وبجواره مقبرة جماعية بها 7 جثت مجهولة الهوية يرجح أن تعود لبعض المعتقلين لدى عناصر التنظيم الإرهابى الذين تمت تصفيتهم.

يذكر أن قوات "البنيان المرصوص" تحقق انتصارات فى الاشتباكات مع تنظيم (داعش) بمدينة سرت وتحاصره فى مسافة 5 كيلو مترات بالمدينة.
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