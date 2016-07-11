المؤبد 3 مرات والسجن 60 عامًا أخرى على فلسطينى نفذ عملية طعن بالقدس

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية فى القدس المحتلة، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد ثلاث مرات والسجن 60 عامًا أخرى على شاب فلسطينى من سكان جبل المكبر بالقدس، بعد إدانته بتهم قتل ثلاثة إسرائيليين وسبع محاولات قتل ومساعدة "العدو فى زمن الحرب".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن المحكمة فرضت على الشاب الفلسطينى بلال أبو غانم، منفذ عملية طعن فى الحى الاستيطانى "ارمون هنتسيف" القريب من جبل المكبر، دفع تعويضات مالية لعائلات القتلى بقيمة 250 ألف شيكل (الدولار يساوى 85ر3 شيكل) و150 ألف شيكل لكل مصاب وعددهم سبعة و100 ألف شيكل لسائق الحافلة الذى وقعت فيها عملية الطعن.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت أبو غانم بعد تنفيذه عملية مزدوجة "طعن وإطلاق نار" فى حافلة إسرائيلية فى بلدة جبل المكبر بالقدس فى أكتوبر الماضي، مع شاب فلسطينى آخر يدعى بهاء عليان (استشهد فى مكان العملية)، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين.

>