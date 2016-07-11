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مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
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نتنياهو: العلاقات مع مصر ذات أهمية أمنية وناقشت مع سامح شكرى ملفات إقليمية

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نتنياهو: العلاقات مع مصر ذات أهمية أمنية وناقشت مع سامح شكرى ملفات إقليمية نتنياهو: العلاقات مع مصر ذات أهمية أمنية وناقشت مع سامح شكرى ملفات إقليمية
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، أن العلاقات مع ذات أهمية بالنسبة لإسرائيل من الناحية الأمنية والدولية.

وأوضح نتنياهو فى تصريحات له اليوم الاثنين، أن قيام وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بزيارة إسرائيل لأول مرة منذ تسعة أعوام يدل على التقارب الهام بين الدولتين.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلى فى تصريحات خلال اجتماعه مع كتلة "الليكود" بالكنيست إلى أنه ناقش مع الوزير "شكرى" أمس قضايا ذات أهمية كبيرة، بالإضافة إلى ملفات إقليمية والمسيرة السلمية مع الجانب الفلسطينى.

ومن جانبه، قال السفير الفلسطينى لدى مصر جمال الشوبكى: إن زيارة شكرى لإسرائيل تمت بالتنسيق مع القيادة فى رام الله لدعم الجهود لعقد مؤتمر دولى للسلام، معربا خلال تصريح للصحفيين عن أمله فى أن يتم إطلاع الجانب الفلسطينى عما تمخضت عنه زيارة الوزير شكرى.


>الإذاعة العامة الإسرائيلية تؤكد اجتماع ليفنى ونادر بكار بجامعة هارفارد
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مصر 365

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